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Тульские врачи рассказали о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с диабетом

Тульские врачи рассказали о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с диабетом

В Тульской области повышается эффективность реабилитации пациентов, перенесших инфаркт или операцию на сердце, сообщили врачи в ходе прямого эфира от минздрава Тульской области в рамках цикла "Отвечают врачи", передает пресс-служба ведомства.

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