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Эксперт Тимофеев: ответ Соединенных Штатов и НАТО по гарантиям безопасности будет отрицательным

Эксперт Тимофеев: ответ Соединенных Штатов и НАТО по гарантиям безопасности будет отрицательным

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил, что рассчитывать на письменный ответ США и НАТО по гарантиям безопасности можно, но, скорее всего, по ключевым требованиям Москвы ответ будет отрицательным.

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