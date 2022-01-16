Эксперт Тимофеев: ответ Соединенных Штатов и НАТО по гарантиям безопасности будет отрицательным

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил, что рассчитывать на письменный ответ США и НАТО по гарантиям безопасности можно, но, скорее всего, по ключевым требованиям Москвы ответ будет отрицательным.
Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил, что рассчитывать на письменный ответ США и НАТО по гарантиям безопасности можно, но, скорее всего, по ключевым требованиям Москвы ответ будет отрицательным.
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