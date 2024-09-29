В поисках любви калужанин сам отправил шантажистке компромат на себя

Житель Калуги познакомился в интернете с женщиной и та предложила ему обменяться интимными фото. Мужчина согласился и попал в ловушку - его новая знакомая потребовала с него денег, угрожая, в случае отказа, отправить эти фотографии его роднымЖитель Калуги познакомился в интернете с женщиной и та предложила ему обменяться интимными фото.