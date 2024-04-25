Матвиенко высказалась о «затягивании винтов» после «Крокуса»

Матвиенко: решение об ужесточении законодательства не принимают под воздействием давления Постановление о необходимости ужесточить законодательство после теракта в подмосковном «Крокусе» не должно приниматься под давлением.
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