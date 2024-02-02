Тяжело выдержать: близкие Блиновской раскрыли, что происходит с Еленой в камере на 20 человек

На днях Елене Блиновской выбрали меру пресечения и отправили гуру марафонов в СИЗО. Сейчас она находится в карантинной камере на 20 человек, где, как утверждают близкие звезды, находиться ей очень непросто.
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