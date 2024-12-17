В Приморском крае после полицейского рейда четверо мигрантов будут выдворены из России

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю при поддержке бойцов Росгвардии в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант-2024» провели рейд, направленный на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.
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