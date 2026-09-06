В Брянской области за семь месяцев ввели 306,3 тысячи кв. м жилья

В Брянской области за семь месяцев 2026 года ввели на 11,8% больше жилья, чем за аналогичный период 2025 года, в то время как в ЦФО объём ввода жилья сократился на 15%.
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