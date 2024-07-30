Маленькое сердечко может не выдержать: 5 вещей, пугающих кошек до смерти

Каждый питомец индивидуален, у него есть свои личные страхи. В любом случае, будь у вас собака или кошка, старайтесь не допускать стрессовых ситуаций: из-за этого животное может стать пугливым или даже агрессивным.
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