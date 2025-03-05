Виктор Орбан грозит срывом саммита ЕС: вступление Украины под вопросом

Предстоящий саммит ЕС по Украине может быть сорван из-за позиции Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан намерен заявить о нереальности вступления Украины в ЕС, что вызывает опасения у европейских дипломатов.
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