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Виктор Орбан грозит срывом саммита ЕС: вступление Украины под вопросом

Виктор Орбан грозит срывом саммита ЕС: вступление Украины под вопросом

Предстоящий саммит ЕС по Украине может быть сорван из-за позиции Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан намерен заявить о нереальности вступления Украины в ЕС, что вызывает опасения у европейских дипломатов.

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