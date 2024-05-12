А Владимир выйдет в этом году? Нет, круизное судно не планирует рейсы из Сочи в 2024 году. В том году он ходил до Сухума, после того, как решил не плавать до Крыма.
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А Владимир выйдет в этом году? Нет, круизное судно не планирует рейсы из Сочи в 2024 году. В том году он ходил до Сухума, после того, как решил не плавать до Крыма.