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Любимый Сочи

2 подписчика
А Владимир выйдет в этом году

А Владимир выйдет в этом году? Нет, круизное судно не планирует рейсы из Сочи в 2024 году. В том году он ходил до Сухума, после того, как решил не плавать до Крыма.

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