В ЕК заявили, что коллективные решения в отношении РПЦ приниматься не будут

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в беседе с газетой прокомментировал возможность принятия коллективных решений в отношении правового статуса Русской православной церкви Московского патриархата на территории сообщества.
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