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Путешествие в Дивеево в 2025 году: посещение монастырей, прогулка по Канавке и купание в святых источниках

Путешествие в Дивеево в 2025 году: посещение монастырей, прогулка по Канавке и купание в святых источниках

Путешествие в Дивеево в 2025 году: посещение монастырей, прогулка по Канавке и купание в святых источниках Для человека, не знакомого с молитвенной практикой, отдых в Дивеево может показаться неинтересным.

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