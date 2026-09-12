Путешествие в Дивеево в 2025 году: посещение монастырей, прогулка по Канавке и купание в святых источниках Для человека, не знакомого с молитвенной практикой, отдых в Дивеево может показаться неинтересным.
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