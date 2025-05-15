ABC News: Трамп отменил поездку в Стамбул из-за отказа Путина приехать туда

Президент США Дональд Трамп отменил свою поездку в Стамбул после отказа российского лидера Владимира Путина ехать туда на переговоры по украинскому конфликту с участием главы киевского режима Владимира Зеленского.
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