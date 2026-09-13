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Лисандро про гол Холанда: «Это несправедливость. Энцо был в офсайде, я из-за него оставил Эрлинга одного. Каждый год судьи приходят к нам и час объясняют правила, а потом так ошибаются»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес считает, что Майклу Оливеру не следовало засчитывать гол Эрлинга Холанда в матче между «красными дьяволами» и «Манчестер Сити» (0:1).

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