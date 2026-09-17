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Царьград

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На 50% АЗС Ростовской области исчез бензин АИ-95

На 50% АЗС Ростовской области исчез бензин АИ-95

На территории Ростовской области свыше половины автозаправочных станций столкнулись с отсутствием бензина АИ-95.

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