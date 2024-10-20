Reuters: ЦАХАЛ сбрасывал в Газе листовки с фото погибшего Синвара

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) устроила «воздушную атаку» над югом сектора Газа с листовками с изображением тела погибшего лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара и цитатой Нетаньяху о том, что «ХАМАС больше не правит Газой».