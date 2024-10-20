Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • leonid
    Земля стекловатой.Тренировавший сол...
  • Игорь Максаков
    В принципе, не надо сидеть на двух стульях, а то и в Европе хотят быть гражданами, и на всякий случай, если не получи...В диаспоре возмут...
  • карюкалов вячеслав
    Есть такая тема.Феномен

Reuters: ЦАХАЛ сбрасывал в Газе листовки с фото погибшего Синвара

Reuters: ЦАХАЛ сбрасывал в Газе листовки с фото погибшего Синвара

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) устроила «воздушную атаку» над югом сектора Газа с листовками с изображением тела погибшего лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара и цитатой Нетаньяху о том, что «ХАМАС больше не правит Газой».

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