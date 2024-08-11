«Немедленно»: Коротченко назвал единственный способ ответить Украине на прорыв в приграничье

поражает одна закономерность наших чиновников. если где то припекло дать достойный ответ. а почему не давать его постоянно и сразу... не не ждать когда где не будь порвется. надо сразу бить так что бы пропала у них вся охота воевать.

ИМ

Ильдус Мамлеев

Коротченко Идиот! К тому же с большой буквы Идиот! Нужно срочно нанести массированный налёт на все военные объекты в Сумской области, большим количеством нашей авиации, напалмом, ФАБ-3000, термобарическими бомбами, ракетами, разнести всё и вся а потом пустить туда мотострелков, на зачитку территории от укрофашисты и европейских наёмников всех сортов. Да так ударить, что бы и в Лондоне и в Вашингтоне у генералитета холодный пот по спине полился! Не слушая на завывания тамошних СМИ! Напали на Россию, убивают и расстреливать русских у себя дома! Какие ещё доводы для решительных мер нужны?