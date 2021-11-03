В войсках ВВО завершилась сдача контрольной проверки за летний период обучения

По итогам контрольных мероприятий большинство соединений и воинских частей Восточного военного округа показали достойные навыки и умения владения штатным вооружением и военной техникой.
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