Лера Кудрявцева объяснила свое молчание о ситуации в Курске

Но перевела средства на помощь беженцам Известная телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в своем Telegram-канале сообщение о том, что перевела средства на помощь беженцам из Курской области, пострадавших от недавних событий.
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