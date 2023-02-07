Инфекционист Чуланов: тенденции к росту смертности от COVID-19 в России не наблюдается

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что тенденции к росту смертности от коронавирусной инфекции, несмотря на рост заболеваемости, в России не наблюдается.
Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что тенденции к росту смертности от коронавирусной инфекции, несмотря на рост заболеваемости, в России не наблюдается.
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