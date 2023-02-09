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Шестеркин выиграл 22-й матч в сезоне, отбив 22 броска «Ванкувера» из 25

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 22 броска из 25 в матче с «Ванкувером» (4:3). Россиянин одержал 22-ю победу в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 37 игр.

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