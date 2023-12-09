Закрыть такие ВУЗы - меньшее зло

Владимир Михальков

Сами то много воспитали? В СССР много пользы было от отцовского ремня а дебилов ставили на учёт и отправляли на воспитание в колонии сейчас же их пальцем тронуть нельзя сразу появится толпа правозащитников и сам загремишь под фанфары а они про это хорошо осведомлены и ведут себя нагло с учителями и даже с родителями!