Василий Вереск В одном из наших ВУЗов преподаватели решили опросить подопечных кто как относится к нынешним обострившимся обстоятельствам.
Закрыть такие ВУЗы - меньшее зло
Комментарии
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И
Искандер
"Реальная психология" это - жрать, срать и трахаться?
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5 час.
Владимир Михальков
Сами то много воспитали? В СССР много пользы было от отцовского ремня а дебилов ставили на учёт и отправляли на воспитание в колонии сейчас же их пальцем тронуть нельзя сразу появится толпа правозащитников и сам загремишь под фанфары а они про это хорошо осведомлены и ведут себя нагло с учителями и даже с родителями!
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4 час.
Станислав Магдалинов
Ссылку на первоисточник укажите?Или преподаете сами где-нибудь такое?
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45 мин.
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