Если бы так повел себя водитель частника, возмущению "клоунов" не было бы предела. Двойные стандарты КТТУ.
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Если бы так повел себя водитель частника, возмущению "клоунов" не было бы предела. Двойные стандарты КТТУ.