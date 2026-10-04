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Сын Кашпировского отказался приезжать из США на похороны отца

Сын Кашпировского отказался приезжать из США на похороны отца

МОСКВА, 4 октября, ФедералПресс. Сын Анатолия Кашпировского не приедет на похороны отца. Об этом РИА Новости рассказал племянник психотерапевта Юрий Мамаев.

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