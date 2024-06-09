В Греции скончалась 91-летняя звезда «Моей прекрасной няни» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив). Умерла Деспина Стилианопулу, актриса театра, кино, сериалов и мыльных опер, звезда греческой версии сериала «Моя прекрасная няня».
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