Еще один ненавистник собак попал в ленты новостей Новосибирска. Мужчина, житель поселка Октябрьский, выбросил пса с пятого этажа.
Черного пса выбросил с 5 этажа житель улицы Согласия под Новосибирском
Комментарии
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ДА
Дмитрий Андриади
Нет слов🤦♂️ зачем заводить чтоб так 🤬
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1 д.
Z Muliphein
Штоб ему сдохнуть, паразиту. У меня собаку убили, я седьмой год отойти не могу... Все мечтаю найти и жилы из твари вытягивать тоже семь лет, тобы сам побежал верёвку мылить... Это к сведению тех, кто живодерством занимается... отыграется вам...
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23 час.
Г
Гость
Пусть этот ублюдок также летит с четвёртого этажа, и никакой помощи не будет оказано. Это не люди, а фашисты какие то, надеюсь кара небесная не заставит долго ждать.
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20 час.
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