Черного пса выбросил с 5 этажа житель улицы Согласия под Новосибирском

Z Muliphein

Штоб ему сдохнуть, паразиту. У меня собаку убили, я седьмой год отойти не могу... Все мечтаю найти и жилы из твари вытягивать тоже семь лет, тобы сам побежал верёвку мылить... Это к сведению тех, кто живодерством занимается... отыграется вам...