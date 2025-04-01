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Царьград

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Hyundai думает о возвращении на рынок России

Hyundai думает о возвращении на рынок России

Другие корейские автопроизводители также рассматривают возможности для работы на рынке России.Автомобильные эксперты в Южное Корее всерьез обсуждают возможности возвращения на рынок России.

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