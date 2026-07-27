I Had to Upgrade My Tools to Finally See the Real Market Struct Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! LeeOmy For a long time, I traded with the same indicators everyone else uses—RSI, MACD, moving averages, even basic support and resistance.
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