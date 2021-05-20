Горящий прогноз по EUR/USD от 20.05.2021

Федеральная Резервная Система по прежнему не видит никаких инфляционных рисков, и как следует из содержания текста протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, рост потребительских цен носит сугубо временный характер.
Федеральная Резервная Система по прежнему не видит никаких инфляционных рисков, и как следует из содержания текста протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, рост потребительских цен носит сугубо временный характер.
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