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Горящий прогноз по EUR/USD от 20.05.2021

Горящий прогноз по EUR/USD от 20.05.2021

Федеральная Резервная Система по прежнему не видит никаких инфляционных рисков, и как следует из содержания текста протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, рост потребительских цен носит сугубо временный характер.

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