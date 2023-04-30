Из-за "стыдно быть русским" в корпорации "Иркут" разворачивается скандал

Сотрудница авиастроительной компании "Иркут" открыто обругала СВО, но продолжает работать.Бывший военный лётчик, автор телеграм-канала Fighterbomber обратил внимание на одну из известных сотрудниц русской авиастроительной корпорации "Иркут".