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Из-за "стыдно быть русским" в корпорации "Иркут" разворачивается скандал

Из-за "стыдно быть русским" в корпорации "Иркут" разворачивается скандал

Сотрудница авиастроительной компании "Иркут" открыто обругала СВО, но продолжает работать.Бывший военный лётчик, автор телеграм-канала Fighterbomber обратил внимание на одну из известных сотрудниц русской авиастроительной корпорации "Иркут".

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