Как выбрать новогоднюю ель? (видео)

Новый год всё ближе, и в Смоленске заработали ёлочные базары. Специалисты отмечают, что, выбирая главный новогодний атрибут, следует обращать внимание на насыщенный зеленый цвет веток, мягкость хвои и пирамидальную форму.
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