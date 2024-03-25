Песков: российские спецслужбы самостоятельно расследуют теракт в «Крокусе»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы работают над расследованием теракта в «Крокус Сити Холле» без внешней помощи, отрицая какое-либо вмешательство других стран.
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