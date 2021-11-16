Россия провела испытания противоспутникового оружия, что было крайне безответственно. Реакция США и союзников не заставит себя ждать, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
США обвинили Россию в безответственности при испытании противоспутникового оружия
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Ваша Светлость
"Озабоченности" пиндосов по разработке и испытаниям противоспутникового оружия можно легко понять - вся система навигации, управления, оповещения, наведения на цели оружия строится на спутниковой группировке США. Наличие у России или Китая оружия, способного выводить из строя спутники военного и двойного назначения, автоматически делает армию США слепой, глухой и абсолютно неуправляемой, то есть беззащитной и бесполезной....
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