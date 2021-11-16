ПОЛИТРОССИЯ

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США обвинили Россию в безответственности при испытании противоспутникового оружия

США обвинили Россию в безответственности при испытании противоспутникового оружия

Россия провела испытания противоспутникового оружия, что было крайне безответственно. Реакция США и союзников не заставит себя ждать, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

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Ваша Светлость
"Озабоченности" пиндосов по разработке и испытаниям противоспутникового  оружия можно легко понять - вся система  навигации, управления, оповещения, наведения на цели оружия строится на спутниковой группировке США. Наличие у России  или Китая оружия, способного выводить из строя спутники военного и двойного назначения,  автоматически делает армию США слепой, глухой и абсолютно неуправляемой,  то есть беззащитной и бесполезной....
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