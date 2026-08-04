Маникюр с сардинами стал самым неожиданным бьюти-трендом этого лета

Лето 2026 официально можно назвать сезоном сардин. Сначала маленькая морская рыба стала гастрономическим хитом благодаря высокому содержанию белка и омега-3, затем появилась на сумках, платьях и аксессуарах, а теперь превратилась в один из самых обсуждаемых трендов в маникюре.