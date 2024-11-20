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Poejka

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Нежные рогалики с очень вкусной и необычной начинкой. Идеально к чаю или кофе

Нежные рогалики с очень вкусной и необычной начинкой. Идеально к чаю или кофе

Рогалики с начинкой «Баунти» — это необычное и вкусное лакомство, которое сочетает в себе два популярных десерта: рогалики, обладающие легкой и воздушной текстурой, и начинка, характеризующиеся своей насыщенным шоколадным вкусом и кокосовой стружкой.

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