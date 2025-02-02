Акция ´Поможем пернатому друу´.

В январе в дошкольном центре началась акция ´Поможем пернатому другу´, целью которой является создание условий для формирования экологической культуры и получения воспитанниками опыта природоохранной деятельности.
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