МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Народный артист России кинооператор Анатолий Мукасей совместно с режиссером Светланой Дружининой работает над документальным фильмом о своих родителях, которые на протяжении 24 лет занимались разведывательной деятельностью за рубежом.
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