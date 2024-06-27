Ученые: бумажные платки для насморка бывают токсичны Почему медики призывают забыть о бумажных платочках и снова пользоваться старыми добрыми носовыми платками из ткани? Для высмаркивания лучше использовать носовые платки из мягкой ткани, которые можно (и нужно!) регулярно стирать.
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