Азербайджанец назвал нашего парня "русской свиньей" во время поединка поп-MMA в Москве. Сколько мы еще будем это терпеть?

ВЧ

Владимир Черноморский

О чем говорить, они уже намазы около здания ФСБ устраивают, а чего им стоит русского оскорбить, что им будет, рты закроют и смирятся, власть наша их боится и мер не принимает, анархия полная, скоро намазы в кремле проводить будут, а президент им руку наш жать будет и скажет, а что, толерантней надо быть с ними