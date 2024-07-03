Интересная жизнь с Vera Star Очередной вопиющий случай произошел на овощебазе поп-MMA. Выходец одной из южны республик открыто оскорбил весь русский народа, а его сородичи слили видео в сеть, тем самым в очередной раз подтвердив, что все эти полуподпольные бойцовские клубы давно уже пора прикрыть, а его участников либо пересажать, либо отправить на родину, так как подавляющее большинство таких "спортсменов" находятся в нашей стране не пойми на каких основаниях.
Азербайджанец назвал нашего парня "русской свиньей" во время поединка поп-MMA в Москве. Сколько мы еще будем это терпеть?
Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Этих мразей только ликвидировать! Пока еще не поздно! Иначе не дано!
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3 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
О чем говорить, они уже намазы около здания ФСБ устраивают, а чего им стоит русского оскорбить, что им будет, рты закроют и смирятся, власть наша их боится и мер не принимает, анархия полная, скоро намазы в кремле проводить будут, а президент им руку наш жать будет и скажет, а что, толерантней надо быть с ними
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3 час.
Алексей Коржов
мигранты поняли что им все сойдет с рук и нас можно оскарблять унижать мы проглотим и будем терпеть как терпилы , до каких пор хочется задать господам на верху когда закон будет работать и в нашу защиту...
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57 мин.
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