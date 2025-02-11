Начало создания атомной бомбы СССР. 11 февраля 1943 года Государственный комитет обороны СССР принял постановление об организации работ по использованию атомной энергии в военных целях.
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Начало создания атомной бомбы СССР. 11 февраля 1943 года Государственный комитет обороны СССР принял постановление об организации работ по использованию атомной энергии в военных целях.
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