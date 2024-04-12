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Кирилл Кабанов: Никто из этих миграционных лоббистов до сих пор не смог назвать и никогда не представлял конкретные показатели в поддержку миграции

Кирилл Кабанов: Никто из этих миграционных лоббистов до сих пор не смог назвать и никогда не представлял конкретные показатели в поддержку миграции

Когда я слышу очередные заявления бизнес-омбудсменов о значительном вкладе трудовых мигрантов в развитие нашей экономики, у меня сразу возникает вопрос: о каком конкретно вкладе и в каких секторах идет разговор? Может, речь о таких секторах, как доставка, такси, клининг, рынки, общепит? Это что ли теперь флагманы нашей экономики? Хорошо, а стройка с самой низкой производительностью труда? Какой вклад в развитие экономики могут внести малограмотные люди с отсутствием серьезных профессиональных навыков и компетенций? К тому же 70% из них и их работодатели НЕ платят налоги и социальные взносы.

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Комментарии
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Vpopov54 Попов
Расширить агитационную работу среди граждан России в первую очередь донецких луганских и Крымских территорий по приглашению на замещение вакантных должностей освободившихся от мигрантов из Азии
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7 час.
Николай Кондратьев
Читаю комментарии и удивляюсь... А ведь из вышеизложенной статьи отчетливо видно, откуда и чьи уши торчат. Как там у дедушки Маркса? Нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради прибыли в 300%...&quot; А теперь посчитайте, какую прибыль получит работодатель, наняв на работу мигранта, даже официально. Как правило, в трудовом договоре в этом случае фигурирует минималка по зарплате, даже если на руки выдается вдвое больше. Какой там налог на фонд заработной платы, 36%? Одним росчерком пера он уполовинивается и становится доходом... А теперь - другой вопрос: как фирма, скажем, &quot;Рога и копыта&quot; (классика!), имеющая в штате 3-4 официальных сотрудника, вдруг выигрывает тендер на выполнение работ на десятки миллионов рублей? Мигранты...
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3 час.
Семенков Александр
Сколько дельных советов! Только вот беда, к ним НИКТО НЕ ПРИСЛУШИВАНТСЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ. А почему? Потому что ключеввмм Министерствами а основной свой массе по-прежнему руководят чубайсята. МЫ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИМ, ПОКА НЕ ПРОВЕДЁМ СЕРЬЕЗНУЮ КАДРОВУЮ ЧИСТКУ. А ЕЁ НЕ БУДЕТ, ПОТОМУ ЧТО ПУТИН К НЕЙ НЕ ГОТОВ. ЖДЁМ ИНФЛЯЦИЮ В 150%, ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ ЦЕН И ОБНИЩАНИЕ НАРОДА. Свежий пример, - по всему Крыму А-95 стоит на Атане (сетевая компания) - 59,90 руб. В Москве на Роснефти 54,15 руб. Разница почти 11% !!! И руководство Крыма даже не чешится. Весело живём!!!
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1 час.

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