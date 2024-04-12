Кирилл Кабанов: Никто из этих миграционных лоббистов до сих пор не смог назвать и никогда не представлял конкретные показатели в поддержку миграции

VП Vpopov54 Попов Расширить агитационную работу среди граждан России в первую очередь донецких луганских и Крымских территорий по приглашению на замещение вакантных должностей освободившихся от мигрантов из Азии

Николай Кондратьев Читаю комментарии и удивляюсь... А ведь из вышеизложенной статьи отчетливо видно, откуда и чьи уши торчат. Как там у дедушки Маркса? Нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради прибыли в 300%..." А теперь посчитайте, какую прибыль получит работодатель, наняв на работу мигранта, даже официально. Как правило, в трудовом договоре в этом случае фигурирует минималка по зарплате, даже если на руки выдается вдвое больше. Какой там налог на фонд заработной платы, 36%? Одним росчерком пера он уполовинивается и становится доходом... А теперь - другой вопрос: как фирма, скажем, "Рога и копыта" (классика!), имеющая в штате 3-4 официальных сотрудника, вдруг выигрывает тендер на выполнение работ на десятки миллионов рублей? Мигранты...