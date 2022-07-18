Экс-главком НАТО Ставридис считает, что конфликт на Украине закончится через полгода и будет «заморожен» как Корейская война

Две Кореи вели боевые действия в 1950-1953 годах, формально страны до сих пор находятся в состоянии войныБывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что военная операция на Украине может завершиться через 4-6 месяцев.