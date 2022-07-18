Daily Storm

533 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Орехов
    когда долго врешь можно самому поверить что это правда ..они этим и занимаются...Дипломаты назвали...
  • Юрий Юрий
    Поймать всех и расстрелятьХакеры из российс...
  • Олег Орехов
    Проебала она нейтралитет как и швеция с финляндией .Все видно ...Можно промолчать ..Но не иметь пощиции не возможно ....Tages Anzeiger: Ш...

Экс-главком НАТО Ставридис считает, что конфликт на Украине закончится через полгода и будет «заморожен» как Корейская война

Экс-главком НАТО Ставридис считает, что конфликт на Украине закончится через полгода и будет «заморожен» как Корейская война

Две Кореи вели боевые действия в 1950-1953 годах, формально страны до сих пор находятся в состоянии войныБывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что военная операция на Украине может завершиться через 4-6 месяцев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх