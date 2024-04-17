Чернигов: попадание в командный пункт ВСУ, взрывы, пожары и сирены

По информации источника, командиры размещались в отеле «Профспилковая». В результате комбинированного удара по территориям Украины в том числе поражены цели в Чернигове – говорится о трех ракетных прилетах.
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