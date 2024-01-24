Долги стали тяжкие: как приговор Борису Шпигелю повлияет на рынок лекарств

Приговор основателю группы компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, если суд признает его виновным в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, осложнит работу этого крупного дистрибутора лекарств, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.
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