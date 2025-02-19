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Блог частного инвестора

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Премия за владение акциями сейчас минимальна

Премия за владение акциями сейчас минимальна

Вчера в Саудовской Аравии прошли первые за несколько лет переговоры РФ и США на высоком уровне. Москву представляли помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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