Премия за владение акциями сейчас минимальна

Вчера в Саудовской Аравии прошли первые за несколько лет переговоры РФ и США на высоком уровне. Москву представляли помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
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