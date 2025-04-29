Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ

Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами и точки взлёта гексакоптеров, а также скопление живой силы ВСУ.

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