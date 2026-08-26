Минстрой высоко оценил масштаб обновления теплосетей в Костромской области

С 2023 года в регионе отремонтировали более 60 километров тепловых сетей и 14 тепловых пунктов.Костромская область получила высокую оценку Министерства строительства и ЖКХ России за объемы модернизации коммунальной инфраструктуры.
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