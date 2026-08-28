Население Херсона призывают эвакуироваться из-за разрушения ТЭЦ (ВИДЕО)

Население Херсона призывают эвакуироваться из-за разрушения ТЭЦ. Этой зимой ТЭЦ, по всей видимости, не сможет работать в штатном режиме, поэтому город может надолго остаться без света и тепла, заявил глава Облвоендадминистрации Прокудин.