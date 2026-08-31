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Более трети компаний в 2026 году увеличили расходы на комфорт сотрудников

42% компаний увеличили расходы на улучшение условий труда на 10–20%, большинство тратит на это 3–5% от бюджета.

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