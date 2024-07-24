Топ-5 дел, которые нужно успеть сделать этим летом

Лето очень быстро кончается, и его хочется провести насыщенно, чтобы оно запомнилось надолго. Чтобы не терять времени зря, составили для вас вместе с известной певицей и блогером Ариной Даниловой список полезных и интересных дел, которые сделают ваше лето ярким и интересным! Отправиться в поход Отправьтесь в поход! Если вам не нравятся походы — значит, скорее всего, у вас был плохой опыт в неподходящей компании или без необходимого снаряжения.
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